Розміщені в Казахстані військові РФ відмовляються повертатися, щоб не воювати проти України

Це близько тисячі військовослужбовців із повним озброєнням та технікою, інформує ZN.ua.

Розміщені в Казахстані військові РФ відмовляються повертатися, щоб не воювати проти України
© Минобороны РоSSии/t.me

Російський військовий контингент, розміщений в Казахстані, відмовляється залишати територію країни та повертатися до місць постійної дислокації. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, формальна причина відмови солдатів РФ — відсутність спеціального повітряного транспорту, який наразі в повному складі залучений до війни проти України.

Однак, як наголошує розвідка, насправді російські військові не хочуть вступати до складу окупаційного контингенту. При цьому, командування РФ не відмовляється від намірів повністю вивести війська з території Казахстану, які прийшли туди під час придушення мітингів проти влади у січні.

Повідомляється, що це близько тисячі військовослужбовців РФ із повним озброєнням та технікою. Солдати наразі дислокуються поблизу критичних об’єктів інфраструктури країни, таких, як аеродроми, військові полігони, нафтобази, а також космодром Байконур та інші.

Крім того, в ГУР наголосили, що РФ практично повністю вивела свої військові контингенти з озброєнням та технікою з територій Таджикистану та Вірменії, щоб використати їх у бойових діях проти України.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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