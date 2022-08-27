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2022-08-27
Окупанти обстрілляи два райони Харкова: є постраждалі
Пошкоджено житлові будинки.
Російські війська у суботу, 27 серпня, обстріляли Київський та Основ'янський райони Харкова. В результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки, заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"В Основ'янському районі один з осколків влучив у вікно квартири, 61-річна жінка отримала ушкодження", - зазначив Синєгубов у
Нині тривають пошуково-рятувальні роботи.
Війська РФ 23 серпня обстріляли Чугуївський, Богодухівський, Ізюмський та Харківський райони області. Пошкоджено житлові будинк, господарчі будівлі та промислові об'єкти.
В Богодухівському районі снаряд влучив у трактор в полі. Загинув 71-річний чоловік. В Ізюмському районі внаслідок обстрілів загорівся склад із соняшником.
Анна Конюченко, ZN.ua