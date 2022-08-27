Окупанти обстрілляи два райони Харкова: є постраждалі

Російські війська у суботу, 27 серпня, обстріляли Київський та Основ'янський райони Харкова. В результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки, заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"В Основ'янському районі один з осколків влучив у вікно квартири, 61-річна жінка отримала ушкодження", - зазначив Синєгубов у Telegram.

Нині тривають пошуково-рятувальні роботи.