Остаточне досягнення ядерної угоди між США та Іраном може зайняти кілька тижнів — Bloomberg

За словами офіційних осіб, знайомих з ходом переговорів, США та Іран залишаються в суперечці щодо ключових деталей відновлення ядерної угоди, і, можливо, знадобиться кілька тижнів, щоб вирішити ці розбіжності, повідомляє Bloomberg .

Очікування неминучого прориву посилилися, оскільки Вашингтон і Тегеран відповіли на «остаточну» пропозицію ЄС, яка передбачає послаблення санкцій проти економіки Ірану, включаючи експорт нафти, в обмін на згортання його ядерної програми. Один високопоставлений європейський чиновник сказав, що сторони ніколи раніше не були ближче до перезавантаження своєї угоди 2015 року.

Проте двоє інших чиновників, обізнаних з переговорами, заявили, що тривають суперечки через розслідування міжнародними спостерігачами минулих ядерних кроків Ірану та економічні відшкодування, яких вимагає Тегеран, якщо майбутній уряд США вийде з угоди, як це зробив колишній президент Дональд Трамп чотири роки тому.

За переговорами уважно стежать трейдери нафти та газу, а також політики, які зіштовхнулися з критикою громадськості, оскільки високі ціни на енергоносії викликають інфляцію по всьому світу. Угода може вивільнити мільйони барелів нафти та нафтопродуктів, які Іран зберіг відтоді, як адміністрація Трампа повторно запровадила санкції у 2018 році.

Хоча сторони переговорів публічно не коментували подробиці останніх подій, ймовірно, Тегеран зіштовхнувся з тиском вимог надати більше поступок. Цього місяця він навіть відмовився від вимоги до США виключити іранські сили зі списку іноземних терористичних організацій.

«М'яч на боці Ірану», - заявив президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю, 26 серпня, під час візиту до Алжиру.

Представник Ради національної безпеки Білого дому визнав, що в переговорах залишаються прогалини, і сказав, що США продовжують переговори. Речник, який відмовився від подальших коментарів, заявив, що іранські центрифуги будуть вилучені, і, навіть якщо Іран відмовиться від угоди, йому знадобиться шість місяців для розробки ядерної зброї.

Іран заявив, що переглядає відповідь США на план ЄС і прокоментує, коли оцінка буде завершена, не надавши додаткових подробиць.

Представник Ради національної безпеки Білого дому також сказав, що Іран повинен відповісти на запитання МАГАТЕ, а США непохитно підтримують незалежність агентства.

Останніми тижнями розслідування МАГАТЕ стало основною суперечкою та перешкодою для прогресу. Але генеральний директор агентства Рафаель Маріано Гроссі цього тижня припустив, що вирішення проблеми можливе.

«Ми досягнемо цього», — сказав Гроссі, додавши, що відновлення ядерної угоди дозволить представникам МАГАТЕ відновити загальне спостереження та позапланові інспекції.

Іран хоче побачити, як рада керівників агентства ставиться до розслідування на зустрічі, яка пройде 12 вересня у Відні. Офіційні особи заявили, що хоча малоймовірно, що МАГАТЕ повністю відмовиться від розслідування, слідчі можуть завершити свою роботу в рамках ядерної угоди.

Іран відповів на рішення Трампа про вихід з угоди масовим розширенням збагачення урану, виробляючи матеріал дещо нижче рівня чистоти, необхідного для ядерних боєголовок. Тегеран заперечує, що його ядерна програма спрямована на виробництво зброї, але її прогрес викликав занепокоєння у регіональних суперників, включаючи Ізраїль, який виступає проти відродження угоди, яка, на його думку, зрештою зміцнить Тегеран у військовому плані.

Цього тижня США завдали авіаударів у східній Сирії по групах, пов’язаних з «Корпусом вартових Ісламської революції» після того, як по двох базах, де дислокуються американці, були випущені ракети. Іран є ключовим союзником президента Сирії Башара Асада.

Адміністрація Байдена заперечила, що її удари пов'язані з переговорами щодо ядерної угоди. Регіональні атаки з боку Ірану та його помічників у минулому загострювалися в періоди підвищеної напруженості через ядерні переговори, хоча останні тижні були відносно спокійними.

Навіть якщо Вашингтон і Тегеран погодяться відновити угоду, реалізація її буде проблемою, за словами європейського чиновника, оскільки повне повернення Ірану на нафтові ринки займе місяці.