Окупаційна «адміністрація» Криму наказує засекречувати факти вибухів на військових об’єктах — ГУР

Тисячі росіян намагаються покинути півострів.

Окупаційна «адміністрація» Криму наказує засекречувати факти вибухів на військових об’єктах — ГУР

Так звана окупаційна «адміністрація» Криму наказує засекречувати факти вибухів на військових об’єктах. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Зокрема, за даними української розвідки, під час спеціальної наради, заступник міністра оборони РФ Дмітрій Булгаков наказав у будь-який спосіб приховувати факти вибухів на складах боєприпасів та військових об’єктах, які дедалі частіше стаються на території тимчасово окупованого півострова.

Для того, щоб уникнути зростання паніки, якщо інформація про знищення військових об’єктів ставатиме відомою громадськості, російські загарбники планують розповідати про халатність чи недбальство відповідних посадових осіб. Розвідка повідомляє, що прізвища цих посадових осіб уже «встановлені» і їх планують «притягнути до відповідальності».

В ГУР також нагадали про те, що тисячі росіян намагаються виїхати з Криму. Паніка серед російських окупантів поширилася після низки вибухів на військових об’єктах.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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