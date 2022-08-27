Маск виступив проти закриття АЕС та скорочення виробництво атомної енергії

За його словами, шкідливо для довкілля закривати АЕС.

Маск виступив проти закриття АЕС та скорочення виробництво атомної енергії
© depositphotos/TTstudio

Відомий американський технологічний бізнесмен Ілон Маск вважає недоцільним та шкідливим для навколишнього середовища закривати атомні електростанції. На його думку, країни "мають збільшити виробництво атомної енергії".

Своєю думкою він поділився у своєму твіті і додав: "Це божевілля з погляду національної безпеки та шкідливо для довкілля закривати їх".

Коментуючи Маска журналіст Скотт Морфілд написав, що атомна енергія "чиста, ефективна і могла б повністю замінити викопне паливо, якби її прийняли. Це не так, тому що так звані захисники довкілля виступають не за чисту енергію, а проти людства".

Маск у свою чергу відповів: "Деякі [з екозахисників] справді, на жаль, антилюдські".


Олена Середа, ZN.ua





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