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2022-08-27
Маск виступив проти закриття АЕС та скорочення виробництво атомної енергії
За його словами, шкідливо для довкілля закривати АЕС.
© depositphotos/TTstudio
Відомий американський технологічний бізнесмен Ілон Маск вважає недоцільним та шкідливим для навколишнього середовища закривати атомні електростанції. На його думку, країни "мають збільшити виробництво атомної енергії".
Своєю думкою він поділився у
Коментуючи Маска журналіст Скотт Морфілд написав, що атомна енергія "чиста, ефективна і могла б повністю замінити викопне паливо, якби її прийняли. Це не так, тому що так звані захисники довкілля виступають не за чисту енергію, а проти людства".
Маск у свою чергу відповів: "Деякі [з екозахисників] справді, на жаль, антилюдські".
Олена Середа, ZN.ua