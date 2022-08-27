Маск виступив проти закриття АЕС та скорочення виробництво атомної енергії

Відомий американський технологічний бізнесмен Ілон Маск вважає недоцільним та шкідливим для навколишнього середовища закривати атомні електростанції. На його думку, країни "мають збільшити виробництво атомної енергії".

Своєю думкою він поділився у своєму твіті і додав: "Це божевілля з погляду національної безпеки та шкідливо для довкілля закривати їх".

Коментуючи Маска журналіст Скотт Морфілд написав, що атомна енергія "чиста, ефективна і могла б повністю замінити викопне паливо, якби її прийняли. Це не так, тому що так звані захисники довкілля виступають не за чисту енергію, а проти людства".

Маск у свою чергу відповів: "Деякі [з екозахисників] справді, на жаль, антилюдські".