У Запорізькій області окупанти вдарили по житловому будинку: серед загиблих - мати з двома дітьми

Вночі 27 серпня російські окупанти вкотре обстріляли Запоріжжя та область. У місті Кам'янка загинула жінка із двома маленькими синами.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, інформує Апостроф.

Він розповів про те, що у місті Кам'янка Пологівського району окупанти забрали життя Анастасії Боровик та двох її діток, 8 та 2 років. Загалом відомо про п'ятьох загиблих. Місцеві жителі розповідають про те, що під завалами можуть бути люди.

Старух розповів про те, що всього було шість пострілів, всі вони були зроблені з окупованої території виключно житловими будинками.

Чотириповерховий будинок, у якому мешкала молода мама з дітьми, окупанти прицільно обстріляли, верхній поверх зруйновано вщент.

Анастасії Боровик було 29 років. Вона працювала завідувачкою культурно-масового сектору КЗ "Центр культури та дозвілля" Кам'янської селищної ради.

Глава ЗОВА наголосив, що у цьому населеному пункті жоден працівник культури не пішов на співпрацю з окупантами та висловив співчуття близьким та рідним .

На сторінці Обласного методичного центру культури та мистецтв Запорізької обласної ради у Facebook також повідомили про смерть молодої співробітниці з маленькими дітьми.

"Прийшло велике горе до нашої родини працівників культури Запорізького краю! Сьогодні під час обстрілу загинула наша колега - завідувачка культурно-масового сектору КЗ "Центр культури та дозвілля" Кам'янської селищної ради Пологівського району Анастасія Боровик. Загинула! З двома маленькими синочками..." , -написали там.


Інна Погрібна, Апостроф





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