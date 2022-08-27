В Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєкту

Список чоловіків, які підпадають під мобілізацію в Україні, незабаром можуть розширити. Зокрема, народні депутати запропонували додати до переліку осіб інвалідів третьої групи. Призов цієї категорії чоловіків пропонується здійснювати за їх згодою.

В Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєкту

Відповідний законопроект уже подано до Верховної Ради. Згідно з документом, людей з інвалідністю третьої групи буде призвано на альтернативну службу. Їх не відправлять на передову, але у тилу для них робота знайдеться. Так, брати участь у бойових діях можна різними способами: підносити боєприпаси, копати траншеї або готувати їжу.

Третя група – це легка інвалідність, тобто це незначні розлади здоров'я, які дозволяють людині воювати.

В Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєкту

За словами адвоката Івана Лібермана, мобілізація осіб з інвалідністю третьої групи проходитиме на підставі норми закону про те, що всі громадяни України мають служити в армії. А це означає, що служба буде не добровільною, як анонсується, а обов'язковою.

"Крім того, багато хто з українців ще до війни робив собі довідки про інвалідність III групи. Щоб отримувати соціальні виплати, пільги, їздити в санаторії тощо. Таким чином, багато здорових людей, які не мають інвалідності, зараз будуть тимчасово, за згодою , а потім і обов'язково служити у війську, – зазначив Ліберман.

У будь-якому випадку кожен потенційний військовослужбовець повинен пройти медичну комісію та отримати висновок про придатність до служби.

Раніше повідомлялося, кого призивають до армії на сьогоднішній день. Нагадаємо, військовий стан в Україні продовжили до 21 листопада.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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