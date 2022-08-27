В Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєкту

Список чоловіків, які підпадають під мобілізацію в Україні, незабаром можуть розширити. Зокрема, народні депутати запропонували додати до переліку осіб інвалідів третьої групи. Призов цієї категорії чоловіків пропонується здійснювати за їх згодою.

Відповідний законопроект уже подано до Верховної Ради. Згідно з документом, людей з інвалідністю третьої групи буде призвано на альтернативну службу. Їх не відправлять на передову, але у тилу для них робота знайдеться. Так, брати участь у бойових діях можна різними способами: підносити боєприпаси, копати траншеї або готувати їжу.

Третя група – це легка інвалідність, тобто це незначні розлади здоров'я, які дозволяють людині воювати.

За словами адвоката Івана Лібермана, мобілізація осіб з інвалідністю третьої групи проходитиме на підставі норми закону про те, що всі громадяни України мають служити в армії. А це означає, що служба буде не добровільною, як анонсується, а обов'язковою.

"Крім того, багато хто з українців ще до війни робив собі довідки про інвалідність III групи. Щоб отримувати соціальні виплати, пільги, їздити в санаторії тощо. Таким чином, багато здорових людей, які не мають інвалідності, зараз будуть тимчасово, за згодою , а потім і обов'язково служити у війську, – зазначив Ліберман.

У будь-якому випадку кожен потенційний військовослужбовець повинен пройти медичну комісію та отримати висновок про придатність до служби.

Раніше повідомлялося, кого призивають до армії на сьогоднішній день. Нагадаємо, військовий стан в Україні продовжили до 21 листопада.