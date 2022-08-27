Знищення штабу російських десантників у Чорнобаївці: з'явилися фото до та після удару

20 серпня Збройні Сили України нанесли удар з HIMARS по командному пункту 247-го десантно-штурмового полку російських окупантів поблизу Чорнобаївки в Херсонській області.

Про це повідомили в Українському погляді.

Українські військові за допомогою американських систем HIMARS нанесли високоточні удари по по командному пункту 247-го десантно-штурмового полку (ВДВ) російського окупаційного війська на Херсонщині.

У результаті удару було знищено ворожі склади боєприпасів у селищі Чорнобаївка і сусідньому селі Стариця. На знімках з космосу видно, чого досягли ЗСУ після високоточних ударів.

Фото: Результат від удару ЗСУ по ворогу

Фото: Супутні результати


Ліза Бровко, Апостроф





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