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2022-08-27
Знищення штабу російських десантників у Чорнобаївці: з'явилися фото до та після удару
20 серпня Збройні Сили України нанесли удар з HIMARS по командному пункту 247-го десантно-штурмового полку російських окупантів поблизу Чорнобаївки в Херсонській області.
Про це повідомили в Українському погляді.
Українські військові за допомогою американських систем HIMARS нанесли високоточні удари по по командному пункту 247-го десантно-штурмового полку (ВДВ) російського окупаційного війська на Херсонщині.
У результаті удару було знищено ворожі склади боєприпасів у селищі Чорнобаївка і сусідньому селі Стариця. На знімках з космосу видно, чого досягли ЗСУ після високоточних ударів.
Фото: Результат від удару ЗСУ по ворогу
Фото: Супутні результати
Ліза Бровко, Апостроф