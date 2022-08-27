Потрібен «вирішальний ефект»: Ходжес про те, як до кінця року відкинути окупантів на позиції 23 лютого

Американський генерал наполягає на передачі Україні ще більше артилерії та далекобійних ракет для переходу до великого контрнаступу, інформує ZN.ua.

Потрібен «вирішальний ефект»: Ходжес про те, як до кінця року відкинути окупантів на позиції 23 лютого
© Stars and Stripes

До кінця року Україна могла би відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого за умови, що Захід постачатиме зброю в достатніх об’ємах. Російська армія вже перетнула пік своєї ударної міці і фронт не рухається, але в України ще мало зброї для переходу до контрнаступу. Таку позицію в інтерв’ю Deutsche Welle озвучив генерал армії США Бен Ходжес.

«Українці були неймовірно стійкими, винахідливими, новаторськими, але їм потрібна більш далекобійна і точна артилерія. Артилерія і ракети, які можуть стріляти далі і продовжувати знищувати російську артилерію, логістику, завдавати ударів по російських аеродромах. Ось що потрібно. Ми надали дещо, але цього недостатньо для вирішального ефекту. Ось чому вже близько місяця не змінюється лінія фронту. Росіяни досягли кульмінації, вони більше нічого не можуть зробити. Але українцям необхідна спроможність перемогти», – сказав Бен Ходжес.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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