Мінус 250 окупантів за добу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Почалася 185 доба протистояння України повномасштабному вторгненню РФ . Генштаб ЗСУ повідомив орієнтовні втрати ворога станом на 27 серпня.

Так, з 24 лютого російські вбивці втратили:

особового складу – близько 46500 (+250) одиниць;

танків – 1939 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 4254 (+3) од.;

артилерійських систем – 1045 (+5) од.;

РСЗВ – 274 (+2) од.;

засобів ППО – 148 (+0) од.;

літаків – 234 (+0) од.;

гелікоптерів – 202 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 836 (+2) од.;

крилатих ракет – 196 (+0) од.;

кораблів/катерів – 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3165 (+3) од.;

спеціальної техніки – 99 (+0).

«Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.