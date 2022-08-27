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2022-08-27
Мінус 250 окупантів за добу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Серед іншого, зранку ворог недорахувався також танків та РСЗВ, інформує
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Почалася 185 доба протистояння України повномасштабному вторгненню РФ. Генштаб ЗСУ
Так, з 24 лютого російські вбивці втратили:
- особового складу – близько 46500 (+250) одиниць;
- танків – 1939 (+3) од.;
- бойових броньованих машин – 4254 (+3) од.;
- артилерійських систем – 1045 (+5) од.;
- РСЗВ – 274 (+2) од.;
- засобів ППО – 148 (+0) од.;
- літаків – 234 (+0) од.;
- гелікоптерів – 202 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 836 (+2) од.;
- крилатих ракет – 196 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3165 (+3) од.;
- спеціальної техніки – 99 (+0).
«Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.
Юлія Москаленко, ZN.ua