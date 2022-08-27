Мінус 250 окупантів за добу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Серед іншого, зранку ворог недорахувався також танків та РСЗВ, інформує ZN.ua.

Мінус 250 окупантів за добу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
© Getty Images

Почалася 185 доба протистояння України повномасштабному вторгненню РФ. Генштаб ЗСУ повідомив орієнтовні втрати ворога станом на 27 серпня.

Так, з 24 лютого російські вбивці втратили:

  • особового складу – близько 46500 (+250) одиниць;
  • танків – 1939 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин – 4254 (+3) од.;
  • артилерійських систем – 1045 (+5) од.;
  • РСЗВ – 274 (+2) од.;
  • засобів ППО – 148 (+0) од.;
  • літаків – 234 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 202 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 836 (+2) од.;
  • крилатих ракет – 196 (+0) од.;
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3165 (+3) од.;
  • спеціальної техніки – 99 (+0).

«Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.





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