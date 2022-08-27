У Білому домі відповіли чи можливий розкол в антипутінській коаліції на тлі енергетичної кризи в Європі

До старту опалювального сезону лишилося близько двох місяців, проте в ЗМІ вже доволі активно обговорюється тема стійкості антипутінської коаліції на тлі стрімкого зростання вартості газу в Європі. Чи вплинуть складнощі сезону 2022 - 2023 на європейських союзників та на їх підтримку України, прокоментувала прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

Оскільки було зрозуміло, що Росія використовуватиме паливо, як засіб здійснення тиску на Євросоюз, Сполучені Штати ще у березні поточного року почали готувати партнерів до імовірної загрози. Перш за все, це стосувалося допомоги у збільшенні обсягів альтернативних джерел енергії.