У Білому домі відповіли чи можливий розкол в антипутінській коаліції на тлі енергетичної кризи в Європі
Через впроваджені проти Російської Федерації санкції, більшість країн Євросоюзу вимушені прискореними темпами шукати нових постачальників та альтернативні джерела енергії, інформує
До старту опалювального сезону лишилося близько двох місяців, проте в ЗМІ вже доволі активно обговорюється тема стійкості антипутінської коаліції на тлі стрімкого зростання вартості газу в Європі. Чи вплинуть складнощі сезону 2022 - 2023 на європейських союзників та на їх підтримку України, прокоментувала прессекретарка
Оскільки було зрозуміло, що Росія використовуватиме паливо, як засіб здійснення тиску на Євросоюз, Сполучені Штати ще у березні поточного року почали готувати партнерів до імовірної загрози. Перш за все, це стосувалося допомоги у збільшенні обсягів альтернативних джерел енергії.