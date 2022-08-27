"Війна перейшла в четверту стадію": в ОП попередили, що чекає на українців і що потрібно встигнути до зими

Україні вдалося загальмувати просування рф на Донбасі, хоч російська армія щодня робить 40-50 тисяч пострілів з артилерії різного калібру.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента з посиланням на інтерв'ю радника голови ОП Михайла Подоляка фінському виданню Helsingin Sanomat.

«Війна перейшла в четверту стадію. Росія завезла в Україну максимальну кількість техніки та людей. Вони ведуть артилерійську війну, яку хочуть продовжити до зими», – заявив Подоляк та додав, що рф намагається виснажити Європу дефіцитом енергоносіїв, щоб вона втомилася від допомоги нашій країні в цій війні.

Радник керівника Офісу Президента також зазначив, що контрнаступ України на півдні прогресує.

«Ми намагаємося ефективно знищити логістику та управлінські позиції росіян. Наша мета – ускладнити їхнє постачання та змусити відступити до настання зими», – розповів політик.

Подоляк наголосив, що для отримання переваги на полі бою, Україні потрібне сучасне озброєння, зокрема системи протиповітряної оборони, по які українська влада звертається до урядів іноземних держав.

«Протиракетний потенціал дуже важливий, тому що росія атакує крилатими ракетами житлові райони», – наголосив представник ОП.

Крім зброї, за його словами, потрібна допомога українській економіці, яку росія спробувала зруйнувати, розбомбивши заводи, порти та сільськогосподарські підприємства.