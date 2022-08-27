«Референдуми» загальмували: Росії не вдасться швидко анексувати захоплені території – ISW

Російським окупантам навряд чи вдасться вже у вересні успішно провести так звані «референдуми», щоб приєднати до Росії захоплені українські території. Принаймні потрібної картинки про те, що ці люди хочуть до Росії, створити не вдасться, бо окупанти мають критично мало підтримки. Такі висновки у своєму звіті за 26 серпня зробили експерти американського Інституту вивчення війни (ІSW).

Аналітики певні, що «референдуми» мають усі шанси знову зірватися попри те, що окупанти сформували виборчі штаби, комісії та склали списки виборців.

«Окупаційна влада навряд чи зможе провести референдуми, як вони мають намір (у співпраці з місцевими колабораціоністами) до передбачуваного кінцевого терміну 11 вересня через триваючі тертя в окупаційних адміністраціях і триваючі партизанські напади. [...] Окупаційна адміністрація Херсонщини намагається знайти людей, які б очолили адміністративні підрозділи з підготовки до референдуму, ймовірно, через брак бажаючих серед місцевого населення та низький рівень довіри в українських колабораціоністів», – вважають експерти.