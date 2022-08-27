Іспанія готується передати Україні ЗРК Aspide: що це за зброя

Іспанія готує до відправки новий пакет військової допомоги Україні, який включатиме бронетранспортери M113 та батарею зенітних ракетних комплексів Aspide. У новий пакет допомоги також увійдуть боєприпаси та військова форма, пише іспанська газета El Pais .

Aspide - італійське сімейство керованих ракет середньої дальності для ураження повітряних цілей. До нього входять зенітні керовані ракети та ракети класу повітря-повітря.

Пускові установки Skyguard-Aspide розташовані на причіпному буксированому шасі.

Такий зенітно-ракетний комплекс можна використовувати з зенітною установкою Ерлікон калібру 35 мм, а також іншими зенітними системами, щоб ефективно працювати з повітряними цілями, що знаходяться на малій висоті.

Аspide призначені для захисту стратегічних об'єктів: аеродромів, морських портів і промислових підприємств.