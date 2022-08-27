Центр Харкова потрапив уночі під ракетний обстріл: фото та відео наслідків

У ніч на суботу, 27 серпня, російські окупанти обстріляли ракетами Харків. Постраждав будинок купця Адама Піотровського.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов на своєму каналі у Telegram.

За його даними, під обстріл потрапив центр міста – Основ'янський та Київський район. Водночас Терехов додав, що, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих.

Проте внаслідок ракетних ударів частково зруйнувався історичний будинок, який реставрували кілька років тому - будинок купця Адама Піотровського. Також школа у центральній частині Харкова.

По фото та відео наслідків нічного ворожого обстрілу утворилися величезні ями на дорогах.

Фото: t.me/ihor_terekhov

Фото: t.me/ihor_terekhov

Фото: t.me/kharkivlife

Фото: t.me/kharkivlife

Фото: t.me/kharkivlife