В США підтвердили загибель американця на війні в Україні

Державний департамент США підтвердив загибель ще одного американського громадянина на війні в Україні, втім у відомстві відмовились назвати ім’я загиблого та обставини його смерті.

«Ми можемо підтвердити смерть громадянина США в Україні. Проте з поваги до приватного життя родини ми наразі не даємо жодних коментарів», — сказав речник Держдепартаменту.

Як з’ясувало видання CNN, очевидно йдеться про ветерана морської піхоти США Грейді Курпасі, який зник безвісти. Останній раз його дружина та близькі друзі чули Курпасі у квітні.

За даними Newsweek загиблих на війні в Україні американців вже щонайменше шестеро.

Минулого місяця американські громадяни Люк Луцишин і Брайан Янг були вбиті разом із двома громадянами Канади та Швеції. Серед інших американців, які загинули в боях в Україні, 22-річний Віллі Джозеф Кансел, який загинув під час бою в квітні, і 52-річний Стівен Забельський, якого вбили в травні в селі Дорожнянка Запорізької області.