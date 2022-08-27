В США підтвердили загибель американця на війні в Україні

Загиблих на війні в Україні американців вже щонайменше шестеро, інформує ZN.ua.

Державний департамент США підтвердив загибель ще одного американського громадянина на війні в Україні, втім у відомстві відмовились назвати ім’я загиблого та обставини його смерті.

«Ми можемо підтвердити смерть громадянина США в Україні. Проте з поваги до приватного життя родини ми наразі не даємо жодних коментарів», — сказав речник Держдепартаменту.

Як з’ясувало видання CNN, очевидно йдеться про ветерана морської піхоти США Грейді Курпасі, який зник безвісти. Останній раз його дружина та близькі друзі чули Курпасі у квітні.

За даними Newsweek загиблих на війні в Україні американців вже щонайменше шестеро.

Минулого місяця американські громадяни Люк Луцишин і Брайан Янг були вбиті разом із двома громадянами Канади та Швеції. Серед інших американців, які загинули в боях в Україні, 22-річний Віллі Джозеф Кансел, який загинув під час бою в квітні, і 52-річний Стівен Забельський, якого вбили в травні в селі Дорожнянка Запорізької області.

Крім того, у Донецьку підтримувані Росією терористи утримують двох американських добровольців , які воюють за Україну. Громадяни США 39-річний Олександр Джон-Роберт Друке з Таскалузи, штат Алабама, та 27-річний Енді Тай Нгок Гюїн з Хартселла, штат Алабама, воювали разом з українськими силами на північ від Харкова, перш ніж їх узяли в полон.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Не Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до КиєваНе Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до Києва
Світові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танкиСвітові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танки
Заклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з АвстріїЗаклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з Австрії
Шольц підтвердив надання Україні 30 зенітних установок GepardШольц підтвердив надання Україні 30 зенітних установок Gepard
Прем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіянПрем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіян
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєктуВ Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєкту
Іспанія готується передати Україні ЗРК Aspide: що це за зброяІспанія готується передати Україні ЗРК Aspide: що це за зброя
Разом до перемоги: в Україні відкрили перший пам'ятник силам Тероборони, фотоРазом до перемоги: в Україні відкрили перший пам'ятник силам Тероборони, фото
The Economist: Україні і Росії потрібні нові солдати, але хто підготує їх швидше?The Economist: Україні і Росії потрібні нові солдати, але хто підготує їх швидше?
Наразі 60% шкіл в Україні оснащені захисними спорудами – МОННаразі 60% шкіл в Україні оснащені захисними спорудами – МОН
Заява Шойгу про мотиви сповільнення наступу в Україні була навмисною дезінформацією — британська розвідкаЗаява Шойгу про мотиви сповільнення наступу в Україні була навмисною дезінформацією — британська розвідка
У Байдена вигадають назву для місії в УкраїніУ Байдена вигадають назву для місії в Україні
Шольц підтвердив надання Україні 30 зенітних установок GepardШольц підтвердив надання Україні 30 зенітних установок Gepard
Іспанія передала Україні повну батарею ППО, бронемашини та боєприпасиІспанія передала Україні повну батарею ППО, бронемашини та боєприпаси
Міністр оборони Британії розповів, скільки військових Росія втратила в УкраїніМіністр оборони Британії розповів, скільки військових Росія втратила в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости