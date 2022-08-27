В США підтвердили загибель американця на війні в Україні
Загиблих на війні в Україні американців вже щонайменше шестеро, інформує
Державний департамент США підтвердив загибель ще одного американського громадянина на війні в Україні, втім у відомстві відмовились назвати ім’я загиблого та обставини його смерті.
«Ми можемо підтвердити смерть громадянина США в Україні. Проте з поваги до приватного життя родини ми наразі не даємо жодних коментарів», — сказав речник Держдепартаменту.
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Минулого місяця американські громадяни Люк Луцишин і Брайан Янг були вбиті разом із двома громадянами Канади та Швеції. Серед інших американців, які загинули в боях в Україні, 22-річний Віллі Джозеф Кансел, який загинув під час бою в квітні, і 52-річний Стівен Забельський, якого вбили в травні в селі Дорожнянка Запорізької області.
Крім того, у Донецьку підтримувані Росією терористи утримують двох американських добровольців , які воюють за Україну. Громадяни США 39-річний Олександр Джон-Роберт Друке з Таскалузи, штат Алабама, та 27-річний Енді Тай Нгок Гюїн з Хартселла, штат Алабама, воювали разом з українськими силами на північ від Харкова, перш ніж їх узяли в полон.