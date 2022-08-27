Щури тікають з корабля: ватажки "ДНР" могли зливати ЗСУ дані про склади РФ

Ватажок бойовиків так званої ДНР Денис Пушилін, ймовірно, передав Збройним Силам України дані про російські склади з боєприпасами на окупованих територіях нашої країни. Терорист хотів отримати мільйони доларів за інформацію, але щось пішло не так, інформує Апостроф.

Фотографії листування Пушиліна, зроблені з його телефону, опублікував 24 канал.

За інформацією неназваного джерела, Пушилін вирішив продати координати військових цілей разом з одним із "депутатів" псевдореспубліки Владиславом Бердичевським. 21 липня Бердичевський написав Пушиліну з висловленням стурбованості військовими поразками окупантів.

Після чого терористи дійшли розуміння, що Москва рано чи пізно програє, а єдиною можливістю змінити ситуацію є застосування ядерної зброї. Обидва не повірили у такий розвиток подій через, на їхню думку, слабкий характер Путіна. Терористи вирішили знайти собі прихисток після поразки не у РФ.

Віртуозна робота ракетних військ України, які щодня знищували склади окупантів, остаточно переконала Пушиліна у необхідності шукати нове джерело доходу.

23 липня він повідомив Бердичевському про появу нових ідей щодо збагачення.

Вже 25 липня ватажок ДНР повідомив спільника про те, що нібито представник України запропонував йому по півмільйона доларів за координати російських складів.

Терористи побоювалися покарання своїх ляльководів, але вирішили, що вони поза підозрою.

28 липня військові злочинці дійшли висновку, що до переліку складів треба додати ще "менш жирні". Примітно, що, судячи з листування, колаборанти не асоціюють себе з "новоросами".

Зрадники вирішили додати до списку баз та складів ще й ті, що знаходяться на півдні України. При цьому Пушилін зізнався, що й раніше комунікував із ЗСУ, адже "гроші є гроші".

Швидше за все, передача списків з координатами між Бердичівським та Пушиліним здійснювалася через чоловіка на ім'я Федір, яким може бути помічник Пушиліна. Сам слив нібито стався 29 липня, проте вже на початку серпня терористи почали щось здогадуватися.

“Представники України” після отримання даних про склади та бази окупантів більше не виходили на зв'язок.

Невідомо, чи контактери Пушиліна насправді були військовослужбовцями України, чи він спілкувався з підставними особами. Не викликає сумнівів лише те, що він був готовий зрадити "ДНР".

Дуже сумнівно, що українська армія потребувала цих відомостей, оскільки розвідки України та західних країн працюють вкрай ефективно, а координати військових об'єктів окупантів у нашій країні відомі всім.


Маргарита Лепс, Апостроф





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