Зеленський подякував українським атомникам, а загарбників закликав забиратися із ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні подякував українським атомникам, яким, попри провокації окупантів, вдається берегти Україну та світ від ядерної катастрофи.

«Нашим атомникам, усім фахівцям енергетичної галузі вдається оберігати Запорізьку атомну станцію від найгіршого сценарію, який постійно провокують російські сили», - сказав Зеленський.

Напередодні через пожежу, яка сталася з вини росіян, АЕС було відключено від мережі. Наразі станцію вдалося підключити, вона виробляє енергію для України.

Однак такі провокації окупантів є приводом для якнайшвидшого приїзду місії МАГАТЕ та виведення російських сил із захопленої Запорізької АЕС, наголосив президент.

«Важливо, щоб місія МАГАТЕ прибула на станцію якнайшвидше й допомогла тримати АЕС під українським контролем у постійному режимі. Важливо, щоб російські війська вийшли зі станції та сусідніх районів і щоб зникла загроза обстрілів самої станції чи ЛЕП із неї», - додав він.

Зеленський також відзначив роботу українських дипломатів, партнерів нашої держави, які мобілізують реакцію світу на російський ядерний шантаж і зривають плани окупантів.