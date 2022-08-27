Зеленський подякував українським атомникам, а загарбників закликав забиратися із ЗАЕС

Місія МАГАТЕ на чолі з директором Агентства може відвідати станцію 29 серпня, інформує ZN.ua.

Зеленський подякував українським атомникам, а загарбників закликав забиратися із ЗАЕС
© Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні подякував українським атомникам, яким, попри провокації окупантів, вдається берегти Україну та світ від ядерної катастрофи.

«Нашим атомникам, усім фахівцям енергетичної галузі вдається оберігати Запорізьку атомну станцію від найгіршого сценарію, який постійно провокують російські сили», - сказав Зеленський.

Напередодні через пожежу, яка сталася з вини росіян, АЕС було відключено від мережі. Наразі станцію вдалося підключити, вона виробляє енергію для України.

Однак такі провокації окупантів є приводом для якнайшвидшого приїзду місії МАГАТЕ та виведення російських сил із захопленої Запорізької АЕС, наголосив президент.

«Важливо, щоб місія МАГАТЕ прибула на станцію якнайшвидше й допомогла тримати АЕС під українським контролем у постійному режимі. Важливо, щоб російські війська вийшли зі станції та сусідніх районів і щоб зникла загроза обстрілів самої станції чи ЛЕП із неї», - додав він.

Зеленський також відзначив роботу українських дипломатів, партнерів нашої держави, які мобілізують реакцію світу на російський ядерний шантаж і зривають плани окупантів.


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Не Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до КиєваНе Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до Києва
Світові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танкиСвітові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танки
Заклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з АвстріїЗаклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з Австрії
Шольц підтвердив надання Україні 30 зенітних установок GepardШольц підтвердив надання Україні 30 зенітних установок Gepard
Прем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіянПрем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіян
Блок рекламы


Похожие новости
«Катують і змушують мовчати»: працівники ЗАЕС розповіли The Telegraph, як Росія готує їх до приїзду МАГАТЕ«Катують і змушують мовчати»: працівники ЗАЕС розповіли The Telegraph, як Росія готує їх до приїзду МАГАТЕ
«Титанік» Росії підійшов до свого айсберга 24 лютого — Зеленський«Титанік» Росії підійшов до свого айсберга 24 лютого — Зеленський
Світ за крок від радіаційної катастрофи — ЗеленськийСвіт за крок від радіаційної катастрофи — Зеленський
«Там, де вирішується, чи буде майбутнє взагалі»: Зеленський запропонував ООН провести «Саміт майбутнього» в Києві«Там, де вирішується, чи буде майбутнє взагалі»: Зеленський запропонував ООН провести «Саміт майбутнього» в Києві
5 способів, якими Україна боролася та врятувала свою столицю від російських загарбників — The Washington Post5 способів, якими Україна боролася та врятувала свою столицю від російських загарбників — The Washington Post
Зеленський звернувся до українців у День незалежності: повний текст промовиЗеленський звернувся до українців у День незалежності: повний текст промови
Зеленський: У 2014 світ не дав РФ добряче по пиці, а ми — даємоЗеленський: У 2014 світ не дав РФ добряче по пиці, а ми — даємо
Місія МАГАТЕ на ЗАЕС може відбутися протягом наступних кількох днів – ГроссіМісія МАГАТЕ на ЗАЕС може відбутися протягом наступних кількох днів – Гроссі
У Криму російська агресія почалася. У Криму - буде її фінал – ЗеленськийУ Криму російська агресія почалася. У Криму - буде її фінал – Зеленський
Зеленський розповів, чи погодиться Україна на новий режим припинення вогню
Последние новости
Подгружаем последние новости