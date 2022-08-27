Окупанти навчають маріупольських дітей стріляти і ненавидіти Україну

Поблизу Маріуполя організували гітлерюгенд.

Окупанти навчають маріупольських дітей стріляти і ненавидіти Україну
© Маріупольська міськрада

В окупованому Маріуполі та на його околицях російські окупанти активно ведуть антиукраїнську пропаганду та «промивають мізки» тамтешнім дітям, для яких влаштували справжній гітлерюгенд. Про це у Teegram повідомила Маріупольська міська рада.

«Окупанти продовжують втілювати в життя методички нацистів. Колаборанти намагаються перетворювати маріупольських дітей у гітлерюгенд. У Мелекіно вони облаштували справжній табір, де “промивають мізки”, вчать стріляти та ненавидіти Україну», – йдеться у повідомленні Маріупольської міської ради.

Також опублікували фото з цього вишкільного табору. На них видно, що дітей навчають поводитися зі зброєю та металошукачами. Діти одягнуті у форму, яка нагадує форму російської юнармії.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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