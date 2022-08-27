РФ вже розглядає сценарії можливої капітуляції — військовий експерт

Попри вихваляння, за шість місяців війни в Україні Росії не вдалося досягнути жодної зі стратегічних цілей. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олександр Мусієнко.

За словами експерта, певні тактичні успіхи, зокрема окупація частини української території, армія-агресор має. Проте мови про окупацію всієї України не йде.

«Їм не вдалося здійснити переворот й повалити державну владу, обрану в демократичний спосіб. Їм не вдалося сколихнути єдність Заходу. Їм не вдалося здолати опір українського народу», — наголосив Мусієнко.

Крім того, він вважає, що на сьогодні російській армії бракує сил для здійснення подальших наступальних дій.

«Тому, я думаю, що сценарій капітуляції в тій чи іншій формі вони вже розглядають», — додав військовий експерт.

Водночас, за його словами, все ще існують деякі вперті політичні злочинці російського режиму, які продовжують наполягати на тому, що здатні досягти якихось перемог та цілей.

«Але що більші втрати вони мають, чим дорожчою для них стає ця війна, то більше це розбиває їхні ілюзії і міфи про імперські досягнення, які вони можуть мати», — підсумував Олександр Мусієнко.

24 серпня Міністерство оборони України звернулося до країни-агресорки Росії з пропозицією про капітуляцію.

Ще у травні радник голови ОП Олексій Арестович заявляв, щоєдине, на що погодиться наша сторона - капітуляція Росії, виведення її військ з усієї території нашої держави та компенсації.

Міністр юстиції Денис Малюська заявляв, що Москва готова підписати з Києвом договір, умови якого дуже схожі на нашу капітуляцію.