На Запоріжжі росіяни вбили за ніч п’ятеро людей, серед них мати із дітьми 2 та 8 років – ОВА

В ніч на 27 серпня росіяни здійснили обстріл житлового будинку в окупованому селищі в Запорізькій області. Загинули п’ятеро людей, серед них молода матір з дітьми. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

«Сьогодні в тимчасово окупованому селищі Кам’янка Пологівського району російські нелюди забрали життя Анастасії Боровик і двох її діток, 8 та 2 років. Загалом відомо про 5 загиблих. Місцеві свідчать, що під завалами можуть також знаходитись люди», – сказано у повідомленні Олександра Старуха.

Росіяни прицільно стріляли з окупованої території виключно по житлових будинках. Під обстріл потрапив чотириповерховий будинок, у якому проживала 29-річна Анастасія Боровик з дітьми – верхній поверх зруйновано вщент. Вона працювала завідувачкою культурно-масовим сектором КЗ «Центр культури та дозвілля» Кам'янської селищної ради. В обласній адміністрації зазначили, що в Кам’янці жоден працівник культури не пішов на співпрацю з окупантами.