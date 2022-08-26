The Economist про життя в Херсоні: Окупанти вибивають з українців зізнання, що НАТО вчив їх вбивати мирних людей

Листки з іменами людей, які зникли безвісти, висять на деревах у Херсоні, який Росія тримає в окупації з березня. Найбільший торговельний центр міста в руїнах. Місцеві банки зачинені, а компанії почали платити зарплати російськими рублями. Українці можуть відкрити рахунки в одному чи двох нових банків з Росії, але лише за умови, якщо вони отримають російський паспорт.

Українські мобільні номери більше не працюють. Тож люди, в яких вдома є інтернет, ставлять роутери ближче до вікон, щоб перехожі могли під’єднатися. Школи готуються до навчання за російською програмою. Вчителів, які виступають проти окупації, звільнили. «Росія тут назавжди» - каже напис на бігборді. «Ми повернулися на 30 років назад у минуле», - сказала місцева блогерка Юлія Гладка.

Жителі Херсона, які змогли поїхати з міста, а також дехто з тих, що досі там, описали The Economist , на що схоже життя в окупації. У вересні Росія планує провести фальшивий «референдум», який повинен закріпити російську владу в Херсонській області й інших частинах півдня України. Але українська армія знищує російські військові бази і лінії забезпечення за допомогою артилерії, сподіваючись змусити російські війська відступити. Тим часом, цивільні стараються поїхати з регіону. З початку війни це зробили десятки тисяч місцевих жителів.

Біля супермаркета на околицях Запоріжжя, розташованого за 300 кілометрів від Херсона, переселенці зупинилися, щоб перепочити після чотирьох днів у дорозі. Волонтери допомагали жінці старшого віку, яка втратила свідомість від виснаження. Олександра, яка поїхала з Херсона з чоловіком, донькою і онуками, сказала, що росіяни почали обстрілювати українські позиції, щойно їхній конвой в’їхав на територію, підконтрольну Києву. А вдома росіяни почали заселятися в квартири, які покинули українці, тікаючи від окупації.