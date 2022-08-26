Готується обов’язкова евакуація з деяких частин трьох областей України – Верещук

Віцепрем'єр запевнила, що держава безкоштовно забезпечить переселенців із цих регіонів усім необхідним, інформує ZN.ua.

Готується обов’язкова евакуація з деяких частин трьох областей України – Верещук
© Офіс президента

Після оголошення обов’язкової евакуації з Донецької області на початку серпня Україна готується до запровадження такого ж заходу для деяких районів Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Про це повідомила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у ефірі телемарафону.

"Харківщина, Запоріжжя, Миколаївщина (у черзі на евакуацію – ред.) … Я не кажу про весь регіон, але частини потребуватимуть обов’язкової евакуації, і ми до неї також готуємося", – заявила вона.

Верещук нагадала, що у разі проведення обов’язкової евакуації держава повністю забезпечить транспортування, проживання, харчування й медичні послуги для українців, які вирішать залишити свої домівки.

"Тобто, усе, що потрібно людям, щоб пережити зиму, у них буде, і буде безкоштовно", – запевнила міністерка.

За її словами, переселенці також отримуватимуть грошову підтримку: одразу після приїзду й кожного місяця згодом.


Максим Царук, ZN.ua





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