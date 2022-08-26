Агентка ГРУ багато років мала доступ до кіл НАТО в Італії

Жінка з паспортом на ім'я Марія Рівера стала світською левицею в Італії і була схожа на кола НАТО. Після розкриття отруєння Скрипаля у 2018 році вона повернулася до Росії, повідомляє розсідувач Bellingcat Еліот Хіггінс .

Жінка з паспортом на ім'я Марія Адела Куфельдт Рівера – дитина кохання батька-німця та матері-перуанки. Народилася в Перу і була кинута матір'ю у Москві під час Олімпійських ігор 1980 року. Її виховували прийомні батьки.

Марія, що подорослішала, перебралася на Захід і стала світською левицею в Італії. У неї були бутіки, які торгували коштовностями. Вона активно налагоджувала зв'язки з офіцерами НАТО, які служили в Італії.

Після викриття учасників отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля у 2018 році вона зникла. Потім повідомила у соцмережах, що бореться з раком.

Насправді вона повернулася до Росії, повідомляється в розслідуванні, оприлюдненому в п'ятницю, 26 серпня журналістами Bellingcat.

Як з'ясували розслідувачі, 2006 року ця жінка отримала російський паспорт на ім'я Марія Адела Куфельдт Рівера, причому цей паспорт був із тієї ж серії, що й у офіцерів ГРУ, яких пов'язують із отруєнням Скрипаля та болгарського зброяра Омеляна Гебрева.

Роком раніше жінка з таким самим ім'ям та датою народження намагалася отримати громадянство Перу в столиці цієї країни Лімі, але їй було відмовлено, оскільки серед її документів було виявлено фальшиве свідоцтво про хрещення.

У 2013 році Рівера зареєструвала в Італії ювелірний бренд Serein "з більш ніж 200-річною історією" та відкрила у Неаполі бутік з прикрасами. Розслідувачі виявили, що виставлені прикраси з емаллю можна було купити в китайських інтернет-магазинах за 11-18 євро.

Рівера влаштовувала в Неаполі світські вечори, а 2015 року стала секретарем у місцевому відділенні благодійної організації Lion's Club, створеному розквартованими в Неаполі офіцери НАТО. За словами співрозмовників журналістів, Рівера "відвідувала всі заходи", "подружилася з низкою офіцерів і часто спілкувалася з ними в соціальних мережах, причому деякі з цих зв'язків мали явно романтичний характер".

Декілька знайомих Рівери, з якими розмовляли журналісти, назвали її легенду "заплутаною і непереконливою" і запевнили, що не обговорювали з нею політику.

Восени 2018 року, коли Bellingcat та Insider назвали обвинувачених у отруєнні Скрипаля офіцерами ГРУ та опублікували дані їхніх паспортів з характерними серіями та номерами, Рівера повернулася до Росії. Розслідувачі стверджують, що нині вона живе під ім'ям Ольга Колобова та працює у пенсійному фонді.