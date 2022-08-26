Агентка ГРУ багато років мала доступ до кіл НАТО в Італії

Дочка перуанки та німця, кинута батьками у Москві, стала світською левицею в Італії та заводила зв'язки з офіцерами НАТО, інформує ZN.ua.

Агентка ГРУ багато років мала доступ до кіл НАТО в Італії

Жінка з паспортом на ім'я Марія Рівера стала світською левицею в Італії і була схожа на кола НАТО. Після розкриття отруєння Скрипаля у 2018 році вона повернулася до Росії, повідомляє розсідувач Bellingcat Еліот Хіггінс.

Жінка з паспортом на ім'я Марія Адела Куфельдт Рівера – дитина кохання батька-німця та матері-перуанки. Народилася в Перу і була кинута матір'ю у Москві під час Олімпійських ігор 1980 року. Її виховували прийомні батьки.

Марія, що подорослішала, перебралася на Захід і стала світською левицею в Італії. У неї були бутіки, які торгували коштовностями. Вона активно налагоджувала зв'язки з офіцерами НАТО, які служили в Італії.

Після викриття учасників отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля у 2018 році вона зникла. Потім повідомила у соцмережах, що бореться з раком.

Насправді вона повернулася до Росії, повідомляється в розслідуванні, оприлюдненому в п'ятницю, 26 серпня журналістами Bellingcat.

Як з'ясували розслідувачі, 2006 року ця жінка отримала російський паспорт на ім'я Марія Адела Куфельдт Рівера, причому цей паспорт був із тієї ж серії, що й у офіцерів ГРУ, яких пов'язують із отруєнням Скрипаля та болгарського зброяра Омеляна Гебрева.

Роком раніше жінка з таким самим ім'ям та датою народження намагалася отримати громадянство Перу в столиці цієї країни Лімі, але їй було відмовлено, оскільки серед її документів було виявлено фальшиве свідоцтво про хрещення.

У 2013 році Рівера зареєструвала в Італії ювелірний бренд Serein "з більш ніж 200-річною історією" та відкрила у Неаполі бутік з прикрасами. Розслідувачі виявили, що виставлені прикраси з емаллю можна було купити в китайських інтернет-магазинах за 11-18 євро.

Рівера влаштовувала в Неаполі світські вечори, а 2015 року стала секретарем у місцевому відділенні благодійної організації Lion's Club, створеному розквартованими в Неаполі офіцери НАТО. За словами співрозмовників журналістів, Рівера "відвідувала всі заходи", "подружилася з низкою офіцерів і часто спілкувалася з ними в соціальних мережах, причому деякі з цих зв'язків мали явно романтичний характер".

Декілька знайомих Рівери, з якими розмовляли журналісти, назвали її легенду "заплутаною і непереконливою" і запевнили, що не обговорювали з нею політику.

Восени 2018 року, коли Bellingcat та Insider назвали обвинувачених у отруєнні Скрипаля офіцерами ГРУ та опублікували дані їхніх паспортів з характерними серіями та номерами, Рівера повернулася до Росії. Розслідувачі стверджують, що нині вона живе під ім'ям Ольга Колобова та працює у пенсійному фонді.


Юлія Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої БританіїАтака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії
Світові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танкиСвітові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танки
Заклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з АвстріїЗаклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з Австрії
Шольц підтвердив надання Україні 30 зенітних установок GepardШольц підтвердив надання Україні 30 зенітних установок Gepard
Загальна мобілізація: повістки українцям відправляють через пошту та залишають під дверимаЗагальна мобілізація: повістки українцям відправляють через пошту та залишають під дверима
Блок рекламы


Похожие новости
The Economist про життя в Херсоні: Окупанти вибивають з українців зізнання, що НАТО вчив їх вбивати мирних людейThe Economist про життя в Херсоні: Окупанти вибивають з українців зізнання, що НАТО вчив їх вбивати мирних людей
Лукашенко вирішив налякати літаками "судного дня" і зганьбився: "Десять років іржавіли на зберіганні"Лукашенко вирішив налякати літаками "судного дня" і зганьбився: "Десять років іржавіли на зберіганні"
Через дії українських військових Росія почала вивозити свої винищувачі з Криму – звіт НАТОЧерез дії українських військових Росія почала вивозити свої винищувачі з Криму – звіт НАТО
Представники Швеції та Фінляндії вперше візьмуть участь у засіданні Військового комітету НАТОПредставники Швеції та Фінляндії вперше візьмуть участь у засіданні Військового комітету НАТО
Окупанти завдали удару залізничної станції: багато загиблих, перші подробиціОкупанти завдали удару залізничної станції: багато загиблих, перші подробиці
Маріо Драгі застерігає наступного лідера Італії від ізоляціонізму як від програшної стратегіїМаріо Драгі застерігає наступного лідера Італії від ізоляціонізму як від програшної стратегії
«Ви можете розраховувати на підтримку НАТО стільки, скільки потрібно" — Столтенберг«Ви можете розраховувати на підтримку НАТО стільки, скільки потрібно" — Столтенберг
З нас дурнів роблять: бєлгородський губернатор "пояснив" вибухи на складі боєприпасів і був висміяний у мережіЗ нас дурнів роблять: бєлгородський губернатор "пояснив" вибухи на складі боєприпасів і був висміяний у мережі
Підвал смерті: історії волонтерів, убитих росіяни у дитячому санаторії у БучіПідвал смерті: історії волонтерів, убитих росіяни у дитячому санаторії у Бучі
НАТО допомагатиме Україні міцно стояти на ногах і перемагатиНАТО допомагатиме Україні міцно стояти на ногах і перемагати
Последние новости
Подгружаем последние новости