«Катують і змушують мовчати»: працівники ЗАЕС розповіли The Telegraph, як Росія готує їх до приїзду МАГАТЕ

За словами працівників української електростанції, російські окупанти не хочуть, щоб вони розповіли міжнародним інспекторам про реальні загрози, інформує ZN.ua.

«Катують і змушують мовчати»: працівники ЗАЕС розповіли The Telegraph, як Росія готує їх до приїзду МАГАТЕ
© Енергоатом

Спецслужби Росії катують працівників окупованої Запорізької АЕС, щоб змусити їх нічого не розповідати інспекторам ООН про ризики для безпеки на станції.

Про це The Telegraph розповіли люди, які або працюють на електростанції, або нещодавно втекли на тлі зростання страху повторення Чорнобильської катастрофи. Інспектори МАГАТЕ приїдуть перевіряти стан безпеки на ЗАЕС у найближчі дні. Голова міжнародної організації Рафаель Гроссі і директор державної російської компанії «Росатом» домовилися про це в Стамбулі у середу. Після зустрічі «Росатом» заявив, що організує місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, «щойно військова ситуація на місцях дозволить це». І що безпека ядерних об’єктів - це «найвищий пріоритет для Росії».

Але працівники ЗАЕС на умовах анонімності розповіли The Telegraph, що на станції панує атмосфера страху. І що їхніх колег неодноразово заарештовували.

«Ми стривожені можливим візитом представників МАГАТЕ. Тому що росіяни влаштують провокації, а потім звинуватять у цьому Україну. Здається, саме це вони й планують зробити», - сказав неназваний український інженер.

«Вони схопили наше керівництво за яйця. Під час візиту МАГАТЕ вони планують скоротити до мінімуму присутність нашого персоналу і поставити кількох їхніх представників у кожній кімнаті центру управління, які будуть гучно кричати, що дуже чекали «визволення» від режиму в Києві», - додав він.

«Ті, хто повернулися з підвалу, мовчать»

Працівник ЗАЕС, чию особу журналісти The Telegraph змогли підтвердити, але не розголошують, розповів, що багатьох його колег арештували вдома або дорогою на роботу.

«Зараз мені зрозуміло, що їхня армія слабка, але ФСБ працює. Один з їхніх методів тут - це забирати працівників центру управління» на підвал»», - сказав інженер, використавши сталу фразу, яка означає затримання і катування спецслужбами.


Лесь Димань, ZN.ua





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