У Міноборони розповіли, скільки РСЗВ є на озброєнні у ЗСУ

Міністерство оборони України повідомляє, що сьогодні на озброєнні у захисників є понад 20 реактивних систем залпового вогню. Відомство на своїй сторінці у Твіттер пояснює, що йдеться про різні зразки - HIMARS, M270 і MARS.

"20+ українських HIMARS, M270 і MARS. Усі залишаються в строю", - йдеться в повідомленні МО.

Там також розповіли, що за весь час роботи з цими системами було вже знищено пів сотні складів окупантів, де ті зберігали зброю та боєприпаси.