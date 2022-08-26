У Міноборони розповіли, скільки РСЗВ є на озброєнні у ЗСУ

З їх допомогою вже ліквідували пів сотні складів ворога зі зброєю та боєприпасами, інформує ZN.ua.

У Міноборони розповіли, скільки РСЗВ є на озброєнні у ЗСУ
© FaceMePLS/wikimedia CC-BY-2.0

Міністерство оборони України повідомляє, що сьогодні на озброєнні у захисників є понад 20 реактивних систем залпового вогню. Відомство на своїй сторінці у Твіттер пояснює, що йдеться про різні зразки - HIMARS, M270 і MARS.

"20+ українських HIMARS, M270 і MARS. Усі залишаються в строю", - йдеться в повідомленні МО.

Там також розповіли, що за весь час роботи з цими системами було вже знищено пів сотні складів окупантів, де ті зберігали зброю та боєприпаси.

20+ Ukrainian HIMARS & M270 & MARS.
All remain in service.

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50+ russian depots with weapons and ammunition.
Exited the game. pic.twitter.com/2eCANniGyv

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 26, 2022


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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