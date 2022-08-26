Через дії українських військових Росія почала вивозити свої винищувачі з Криму – звіт НАТО

В зв’язку з вибухами на військових об’єктах в окупованому Криму, які стають частішими, і за якими, ймовірно, стоять українські військові, Росія прийняла рішення вивезти з окупованого півострову десять своїх винищувачів. Про це повідомляє видання Business Insider з посиланням на секретний звіт НАТО від 22 серпня.

"Росія, швидше за все, виведе свої військово-повітряні сили в Криму, щоб запобігти подальшим атакам з боку України", - йдеться у звіті.

У звіті наголошується, що російські військові на даний момент вже перекинули десять своїх винищувачів (шість винищувачів СУ-35С і чотири перехоплювачі МіГ-31БМ) з окупованого Криму назад на територію Росії, аби уникнути подальших втрат літаків.

За даними НАТО на аеродромі у Бельбеку дислокуються близько 32 російських винищувача. У більшості це винищувачі радянського зразка СУ-27 та невелика кількість сучасних СУ-35С і МіГ-31БМ.