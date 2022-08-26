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2022-08-26
В Кадіївці ліквідовано 200 російських десантників – Гайдай
Українські воїни знищили базу росіян
У Кадіївці знищено базу росіян© Сергій Гайдай / Луганська ОДА
В окупованій частині Луганської області українські військові знищили базу російських повітряно-десантних військ. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
«Мінус 200 росіян-"ВДВшників": у Кадіївці "прилетіло" в готель, де з 2014 року базувалися окупанти», -
Гайдай уточнив, що у тимчасово окупованій Кадіївці (колишній Стаханов) Луганської області українські воїни знищили базу росіян, яку вони облаштували у готелі «Донбас».
«Ліквідовано 200 військових повітряно-десантних військ РФ. Далі буде…», - додав Сергій Гайдай.
Артем Руденко, ZN.ua