В Кадіївці ліквідовано 200 російських десантників – Гайдай

В окупованій частині Луганської області українські військові знищили базу російських повітряно-десантних військ. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Мінус 200 росіян-"ВДВшників": у Кадіївці "прилетіло" в готель, де з 2014 року базувалися окупанти», - повідомив голова ОВА.

Гайдай уточнив, що у тимчасово окупованій Кадіївці (колишній Стаханов) Луганської області українські воїни знищили базу росіян, яку вони облаштували у готелі «Донбас».

«Ліквідовано 200 військових повітряно-десантних військ РФ. Далі буде…», - додав Сергій Гайдай.