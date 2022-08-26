Лондон не буде безпечною гаванню для російських олігархів — посол Британії

Великобританія після вторгнення в Україну послідовно запроваджує санкції проти російських олігархів. Лондон більше не буде для них безпечною гаванню. Про це посол Сполученого Королівства в Україні Мелінда Сіммонс заявила в інтерв'ю РБК-Україна.

Лондон не буде безпечною гаванню для російських олігархів — посол Британії
Фото: novynarnia.com

За її словами, це сфера, в якій обидва кандидати на посаду прем'єр-міністра, Ліз Трасс та Ріші Сунак, висловилися дуже рішуче.

Пряма мова

«І, звичайно, Ріші Сунак керував як міністр фінансів, як наш канцлер щодо режиму санкцій. Сама Ліз Трасс кілька разів заявляла, що нам потрібно подвоїти санкції проти тих, хто підтримує Путіна, чиї гроші, багатства та активи у Великій Британії. Але вона також сказала, що в попередні роки ми, ймовірно, повільно це робили. Отже, якщо хочете, у нас був свій власний наздогін, і ми наздогнали», — сказала Сіммонс.

Санкції

Як зазначила посол, активи 1100 підсанкційних осіб підлягають заморожуванню, та їм заборонено подорожувати. А ще є компанії, на які поширюється транспортна заборона. Російські літаки не можуть приземлятися у Великій Британії, російські кораблі не можуть причалювати до британських портів.

«У мене справді є надія, і я абсолютно впевнена, що обидва кандидати в прем'єр-міністри мають намір відійти від того часу, коли Лондон і в ширшому плані Великобританія були безпечним притулком для цих незаконних активів», — додала Сіммонс.





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