WP: Союз Росії з Іраном може змінити хід війни проти України

Стережіться зародження альянсу між Москвою і Тегераном! Росія почала використовувати іранські безпілотники у війні проти України. А Іран запропонував свої фінансові мережі, щоб допомогти Росії обійти санкції, - кажуть в розвідці Заходу.

Кремлю важко підтримувати наступальний імпульс в Україні після шести місяців жорстокого конфлікту. І нова іранська допомога може стати для нього фактором, який змінить все, - пише в статті для Washington Post американський журналіст і письменник Девід Ігнатіус.

«Це не просто тактичний альянс», - пояснив автору неназваний чиновник.

Китай і Індія відмовилися продавати зброю Росії. Тому Іран може стати критичним джерелом грошей і військової техніки. Представник американської розвідки сказав Ігнатіусу, що Тегеран «знає всі доступні рецепти», як обійти санкції. Він може поділитися своєю інфраструктурою мережею з фіктивних компаній і інших фінансових інститутів, щоб допомогти Москві позбутися впливу західного тиску. Надавати фінансову підтримку Росії буде ще легше, якщо обмеження проти самого Тегерану будуть зняті після відновлення дії угоди про іранську ядерну програму від 2015 року.