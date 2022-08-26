WP: Союз Росії з Іраном може змінити хід війни проти України

Тегеран може стати критично важливим джерелом зброї і грошей для Москви, інформує ZN.ua.

WP: Союз Росії з Іраном може змінити хід війни проти України
© Економічна правда

Стережіться зародження альянсу між Москвою і Тегераном! Росія почала використовувати іранські безпілотники у війні проти України. А Іран запропонував свої фінансові мережі, щоб допомогти Росії обійти санкції, - кажуть в розвідці Заходу.

Кремлю важко підтримувати наступальний імпульс в Україні після шести місяців жорстокого конфлікту. І нова іранська допомога може стати для нього фактором, який змінить все, - пише в статті для Washington Post американський журналіст і письменник Девід Ігнатіус.

«Це не просто тактичний альянс», - пояснив автору неназваний чиновник.

Китай і Індія відмовилися продавати зброю Росії. Тому Іран може стати критичним джерелом грошей і військової техніки. Представник американської розвідки сказав Ігнатіусу, що Тегеран «знає всі доступні рецепти», як обійти санкції. Він може поділитися своєю інфраструктурою мережею з фіктивних компаній і інших фінансових інститутів, щоб допомогти Москві позбутися впливу західного тиску. Надавати фінансову підтримку Росії буде ще легше, якщо обмеження проти самого Тегерану будуть зняті після відновлення дії угоди про іранську ядерну програму від 2015 року.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої БританіїАтака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії
Світові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танкиСвітові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танки
Заклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з АвстріїЗаклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з Австрії
Шольц підтвердив надання Україні 30 зенітних установок GepardШольц підтвердив надання Україні 30 зенітних установок Gepard
Загальна мобілізація: повістки українцям відправляють через пошту та залишають під дверимаЗагальна мобілізація: повістки українцям відправляють через пошту та залишають під дверима
Блок рекламы


Похожие новости
Готується обов’язкова евакуація з деяких частин трьох областей України – ВерещукГотується обов’язкова евакуація з деяких частин трьох областей України – Верещук
Литва купить 37 дронів-камікадзе для УкраїниЛитва купить 37 дронів-камікадзе для України
The Economist: Україні і Росії потрібні нові солдати, але хто підготує їх швидше?The Economist: Україні і Росії потрібні нові солдати, але хто підготує їх швидше?
Чи стягує Росія додаткову авіацію: в Командуванні Повітряних сил пояснили вчорашню заяву про сотні російських літаків та гелікоптерів біля кордонів УкраїниЧи стягує Росія додаткову авіацію: в Командуванні Повітряних сил пояснили вчорашню заяву про сотні російських літаків та гелікоптерів біля кордонів України
Росіяни запасаються йодом на випадок ядерної війниРосіяни запасаються йодом на випадок ядерної війни
Ми не можемо, на жаль, спрямовувати мільярди зовнішньої допомоги на війну, - Олександр КорнієнкоМи не можемо, на жаль, спрямовувати мільярди зовнішньої допомоги на війну, - Олександр Корнієнко
З початку війни РФ проти України кордони ЄС перетнули майже мільйон росіянЗ початку війни РФ проти України кордони ЄС перетнули майже мільйон росіян
«Титанік» Росії підійшов до свого айсберга 24 лютого — Зеленський«Титанік» Росії підійшов до свого айсберга 24 лютого — Зеленський
Bloomberg: Кремль хоче змусити європейців протестувати проти санкцій, якими обклали РосіюBloomberg: Кремль хоче змусити європейців протестувати проти санкцій, якими обклали Росію
Дипломат розповів, чи можуть вибори до Конгресу США позначитися на двопартійній підтримці УкраїниДипломат розповів, чи можуть вибори до Конгресу США позначитися на двопартійній підтримці України
Последние новости
Подгружаем последние новости