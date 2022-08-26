The Economist: Україні і Росії потрібні нові солдати, але хто підготує їх швидше?

Глухе село. Три димові гранати швидко вибухають одна за одною. Коли дим розсіюється, лунають автоматні черги. Чоловіки у військовій формі швидко вбігають в будівлю, щоб її зачистити. Автомобілі лежать перевернуті. Пораненого солдата на носилках в агонії виносять в укриття.

Це сцена не з України, а з Кента, зазвичай спокійного «Саду Англії». Велика Британія допомагає Україні тренувати солдатів. Після шести місяців війни українська і російська армія виснажені. Їхні сили розтягнулися вздовж лінії фронту, протяжність якої перевищує тисячу кілометрів. Контроль над територіями майже не змінювався впродовж останніх тижнів. Результат війни частково буде залежати від того, яка зі сторін зможе швидше поповнити втрати і розширити свою армію, - пише The Economist .

Україна хоче почати масштабний контрнаступ у найближчі тижні. Для цього їй потрібно сформувати півдесятка нових механізованих і танкових бригад, - сказав експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень Франц-Стефан Гаді. Одна бригада зазвичай складається з 4 тисяч бійців. Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що українська армія має 700 тисяч солдатів. А якщо до них додати прикордонників і національну гвардію, то загальна кількість сил досягне мільйона. Проблема лише в тому, що невелика частина цих військ має навички і досвід для того, щоб вести серйозні бої. І саме тому потрібні навчання за кордоном.

Велика Британія намагається підготувати 10 тисяч українських рекрутів за 120 днів на відносно безпечних полігонах по всьому королівстві. Канадських військових теж можна побачити поблизу місць проведення маневрів у Кенті. Данія, Естонія, Фінляндія, Норвегія, Нова Зеландія і Швеція теж заявили, що відправляють своїх інструкторів. До цього часу близько 2 тисяч українських солдатів пройшли підготовку і вирушили в Україну. Переважна більшість рекрутів не мають військового досвіду. Їх вчать базовим тактикам піхоти з ранку до пізнього вечора. Майор Крейг Гаттон сказав, що тренування проходять повільно і ретельно. Особливу увагу приділяють опануванню навичок зі стрільби і лікування травм в польових умовах.