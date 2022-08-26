Представники Швеції та Фінляндії вперше візьмуть участь у засіданні Військового комітету НАТО

Представники Фінляндії та Швеції вперше візьмуть участь у засіданні Військового комітету НАТО, яке пройде в Таллінні 16-18 вересня. Про це повідомляє пресслужба Альянсу.

У столиці Естонії зберуться начальники Генеральних штабів країн-союзників. Вони обговорять реалізацію рішень, які були прийняті на саміті у Мадриді, а також місії НАТО в Іраку (NMI) і Косово (KFOR). Організатором конференції буде генерал-лейтенант Мартін Герем, головнокомандувач Сил оборони Естонії.

Також під час конференції начальники Генеральних штабів обговорять розвиток військової стратегії Альянсу. Інші теми – сприяння різноманіттю та інноваціям у Збройних силах НАТО.

«Вперше в якості запрошених на конференцію приїдуть начальники оборонних відомств Фінляндії та Швеції», - наголошується у повідомленні.

Військовий комітет Альянсу збирається двічі на рік у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, а раз на рік держава-член Альянсу проводить конференцію.