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2022-08-26
ЗСУ завдали удару по базі ворога на Луганщині: знищено 200 окупантів
На 184-ту добу повномасштабного вторгнення Росії українські бійці продовжують знищувати ворожі склади - цього разу на Луганщині, крім зброї, ЗСУ ліквідували близько 200 окупантів, інформує
Про це розповів журналіст та блогер Денис Казанський у Telegram-каналі.
"Вночі в окупованому Стаханові (під контролем ЛНР) внаслідок ударів "Хаймарсів" було знищено розташування російських військових у готелі "Донбас". Місцеві жителі повідомляють про чималу кількість загиблих", - написав він.
На фото видно напівзруйновану будівлю та вирви.
У ворожому Telegram-каналі написали, що ЗСУ випустили по Стаханову 10 ракет з американської РСЗВ HIMARS.
Марія Швець, Апостроф