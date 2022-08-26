ЗСУ завдали удару по базі ворога на Луганщині: знищено 200 окупантів

На 184-ту добу повномасштабного вторгнення Росії українські бійці продовжують знищувати ворожі склади - цього разу на Луганщині, крім зброї, ЗСУ ліквідували близько 200 окупантів, інформує Апостроф.

Про це розповів журналіст та блогер Денис Казанський у Telegram-каналі.

"Вночі в окупованому Стаханові (під контролем ЛНР) внаслідок ударів "Хаймарсів" було знищено розташування російських військових у готелі "Донбас". Місцеві жителі повідомляють про чималу кількість загиблих", - написав він.

На фото видно напівзруйновану будівлю та вирви.

У ворожому Telegram-каналі написали, що ЗСУ випустили по Стаханову 10 ракет з американської РСЗВ HIMARS.


Марія Швець, Апостроф





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