У Маріуполі загарбники примушують батьків віддавати дітей до окупаційних шкіл — радник мера

Окупанти вдаються до прямих погроз.

У Маріуполі російські загарбники примушують батьків віддавати дітей до окупаційних шкіл. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

За його словами, через те, що батьки не хочуть віддавати дітей в школи під окупацією, а також намагаються долучити їх до онлайн освіти в Україні, окупаційний режим вдається до прямих погроз позбавлення батьківських прав та вилучення дітей з родин.

«Освітяни, що пішли на співпрацю з окупантами масово розсилають повідомлення батькам, прямо вказуючи що за умови мешкання в місті та не долучання до окупаційних шкіл, дітей буде вилучено з родин примусово. Черговий злочин проти людяності», - написав радник мера.

Він також знову закликав маріупольців до евакуації.

«Рятуйте себе та своїх дітей від злочинів російських окупантів. Поки є час та можливість», - написав Андрющенко.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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