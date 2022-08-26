Чи стягує Росія додаткову авіацію: в Командуванні Повітряних сил пояснили вчорашню заяву про сотні російських літаків та гелікоптерів біля кордонів України

Учора речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія стягнула до кордонів з Україною 430 бойових літаків та 360 гелікоптерів. Сьогодні під час телемарафону він пояснив, що йдеться не про додаткові сили, а про сумарну кількість бортів, які окупанти зосередили там ще до початку повномасштабного вторгнення, інформує ZN.ua .

"Було 450 літаків і 250 гелікоптерів. Попри те, що вже знищено понад 200 літаків і понад 200 гелікоптерів, Росія просто поповнює ті запаси авіації, які були знищені нашими захисниками протиповітряною обороною. І таким чином дещо збільшила саме вертолітні підрозділи, які знаходяться довкола українських кордонів і наразі збільшились до 360. Це 155 ударних вертольотів, а решта військово-транспортні", - сказав Ігнат.