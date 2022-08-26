У NYT розповіли, чому Путіна вирішив збільшити чисельність армії

Від початку війни проти України Росія втратила убитими й пораненими 80 тисяч своїх військових. Саме через це президент Владімір Путін підписав указ про збільшення чисельності окупаційної армії на 137 тисяч солдатів, пишуть в NYT.

Там зазначають, що це рішення лише ще раз підтверджує, наскільки гострими є проблеми армії окупантів на цій війні. Йдеться, до того ж не лише про втрати, але й про відсутність поступу на фронті, вважають деякі аналітики.

Та рішення Путіна дає ще один важливий сигнал - навіть після шести місяців повномасштабної війни він не збирається відступати.

"Це не той крок, який ви робите, коли очікуєте на швидке закінчення своєї війни. Це те, що ви робите, коли складаєте якийсь план затяжного конфлікту", — сказав Дара Массікот, старший дослідник політики в RAND Corporation.