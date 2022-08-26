Проблеми з примусовою мобілізацією загострюються, РФ посилює діяльність ФСБ на окупованих територіях — Гайдай

Проблеми з примусовою мобілізацією набирають обертів. Росія змушена посилити діяльність ФСБ на тимчасово окупованих територіях, оскільки підтримка війни проти України зменшується. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, люди не хочуть йти воювати.

«Бачать, що не повертаються сусіди та родичі. У кращому випадку, знаходять їх в шпиталях. Як от в Алчевську, де по місту навіть поширюються оголошення: через велику кількість поранених місцева хірургія приймає в дар милиці та інвалідні візки», - написав голова ОВА.

Також Гайдай заявив , що підтримка Заходу скоротила різницю в артилерійській перевазі російських військ, лінія фронту майже завмерла.

«Майже два місяці ворог без значних перемог», - наголосив він.

За словами голови ОВА, за минулу ніч окупанти здійснили чотири обстріли зі ствольної артилерії, також вісім разів застосовували реактивні системи залпового вогню, ще вісім – міномети.

Крім того, протягом минулої доби біля чотирьох населених пунктів війська РФ завдали авіаударів.

«Атаки ворога неодноразово відбито з чотирьох напрямків», - заявив Гайдай.

Голова ОВА також розповів, що на тимчасово окупованих територіях загарбники платять за відвідування школи.

«Щоправда, ці гроші можна отримати лише, якщо відправити дитину у школу до 15 вересня. Пізніше – навчаєшся вже безоплатно, як і в усьому світі. Росіянам байдуже, чи повернуться люди в рідні міста пізніше, бо знають, що нічого до зими не відремонтують і на новий приплив людей розраховувати не варто», - зазначив Гайдай.

Однак, за словами голови ОВА, серед населення, яке залишилося на тимчасово окупованій території, не всі бажають навчатися за програмою ворога.

«Але 10 тисяч рублів при відсутності роботи відіграють свою роль. Ці гроші – багатофункціональні. Вони ще стимулюють населення відвідати псевдореферендум, військовим – виявити батьків, яких можна мобілізувати. А також не слід забувати, що одинадцятикласники невдовзі стануть призовного віку», - написав Гайдай.