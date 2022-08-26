Проблеми з примусовою мобілізацією загострюються, РФ посилює діяльність ФСБ на окупованих територіях — Гайдай

Майже два місяці ворог без значних перемог.

Проблеми з примусовою мобілізацією набирають обертів. Росія змушена посилити діяльність ФСБ на тимчасово окупованих територіях, оскільки підтримка війни проти України зменшується. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, люди не хочуть йти воювати.

«Бачать, що не повертаються сусіди та родичі. У кращому випадку, знаходять їх в шпиталях. Як от в Алчевську, де по місту навіть поширюються оголошення: через велику кількість поранених місцева хірургія приймає в дар милиці та інвалідні візки», - написав голова ОВА.

Також Гайдай заявив, що підтримка Заходу скоротила різницю в артилерійській перевазі російських військ, лінія фронту майже завмерла.

«Майже два місяці ворог без значних перемог», - наголосив він.

За словами голови ОВА, за минулу ніч окупанти здійснили чотири обстріли зі ствольної артилерії, також вісім разів застосовували реактивні системи залпового вогню, ще вісім – міномети.

Крім того, протягом минулої доби біля чотирьох населених пунктів війська РФ завдали авіаударів.

«Атаки ворога неодноразово відбито з чотирьох напрямків», - заявив Гайдай.

Голова ОВА також розповів, що на тимчасово окупованих територіях загарбники платять за відвідування школи.

«Щоправда, ці гроші можна отримати лише, якщо відправити дитину у школу до 15 вересня. Пізніше – навчаєшся вже безоплатно, як і в усьому світі. Росіянам байдуже, чи повернуться люди в рідні міста пізніше, бо знають, що нічого до зими не відремонтують і на новий приплив людей розраховувати не варто», - зазначив Гайдай.

Однак, за словами голови ОВА, серед населення, яке залишилося на тимчасово окупованій території, не всі бажають навчатися за програмою ворога.

«Але 10 тисяч рублів при відсутності роботи відіграють свою роль. Ці гроші – багатофункціональні. Вони ще стимулюють населення відвідати псевдореферендум, військовим – виявити батьків, яких можна мобілізувати. А також не слід забувати, що одинадцятикласники невдовзі стануть призовного віку», - написав Гайдай.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої БританіїАтака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії
Світові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танкиСвітові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танки
Заклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з АвстріїЗаклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з Австрії
Шольц підтвердив надання Україні 30 зенітних установок GepardШольц підтвердив надання Україні 30 зенітних установок Gepard
Загальна мобілізація: повістки українцям відправляють через пошту та залишають під дверимаЗагальна мобілізація: повістки українцям відправляють через пошту та залишають під дверима
Блок рекламы


Похожие новости
В Кадіївці ліквідовано 200 російських десантників – ГайдайВ Кадіївці ліквідовано 200 російських десантників – Гайдай
США попереджають про майбутні фіктивні референдуми на окупованих територіяхСША попереджають про майбутні фіктивні референдуми на окупованих територіях
На Луганщині під час примусової мобілізації окупанти рвуть паспорти — ГайдайНа Луганщині під час примусової мобілізації окупанти рвуть паспорти — Гайдай
«Живуть у пеклі»: Тарас Чорновіл розповів, які сьогодні настрої населення на окупованих українських територіях«Живуть у пеклі»: Тарас Чорновіл розповів, які сьогодні настрої населення на окупованих українських територіях
На Луганщині окупанти затримують дітей допоки за ними не прайде батько чи брат – ГайдайНа Луганщині окупанти затримують дітей допоки за ними не прайде батько чи брат – Гайдай
Зятю Медведчука пророкують велику посаду але окупованих РФ території України
РФ уже не поспішає проводити «референдуми» на захоплених територіях – ФейгінРФ уже не поспішає проводити «референдуми» на захоплених територіях – Фейгін
СБУ припинила діяльність групи анонімних «мінерів»СБУ припинила діяльність групи анонімних «мінерів»
Російський паспорт на окупованих територіях: чому не варто його братиРосійський паспорт на окупованих територіях: чому не варто його брати
Рада підтримала волонтерську діяльність в УкраїніРада підтримала волонтерську діяльність в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости