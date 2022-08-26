Залужний перекидає “Антитіла” з театру бойових дій на культурний фронт

Український гурт “Антитіла”, учасники якого проходять службу на Харківщині, відкомандировані в Київ спеціальним наказом Головнокомандувача Валерія Залужного. Про перенаправлення з зони бойових дій повідомили на офіційні фейсбук-сторінці колективу.

"Музиканти Тарас Тополя, Сергій Вусик і Дмитро Жолудь продовжать нести службу в лавах 130 Батальйону ТРО, проте від сьогодні не виходитимуть згідно бойових розпоряджень на передову в якості стрільців-парамедиків евакуаційних екіпажів", – йдеться у заяві.

На черзі важливі мистецькі акції закордоном та соціальна робота, особливо важлива в цей час для держави. Також зосередяться на матеріальному забезпеченні ЗСУ та 130-го Батальйону, підтримці дітей загиблих побратимів, аеро-розробці.