Прем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіян

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас повідомила, що провела телефонну розмову з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, вони обговорили питання запровадження візових обмежень для російських туристів. Про це Каллас написала у Twitter .

«Зателефонувала Урсулі фон дер Ляєн, щоб обговорити заборону на туристичні поїздки для громадян Росії», - йдеться у дописі.

Каллас також заявила, що 30% росіян в’їжджають до ЄС через естонський кордон.

«Ми не виступаємо за пряму заборону – ми підтримуємо гуманітарні винятки, і наш кордон має залишатися відкритим для шукачів притулку та дисидентів. Єдність ЄС важлива», - написала прем’єр-міністр.