Прем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіян

Каллас наголосила, що 30% громадян РФ в’їжджають до ЄС через естонський кордон, інформує ZN.ua.

Прем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіян
© Kaja Kallas/Twitter

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас повідомила, що провела телефонну розмову з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, вони обговорили питання запровадження візових обмежень для російських туристів. Про це Каллас написала у Twitter.

«Зателефонувала Урсулі фон дер Ляєн, щоб обговорити заборону на туристичні поїздки для громадян Росії», - йдеться у дописі.

Каллас також заявила, що 30% росіян в’їжджають до ЄС через естонський кордон.

«Ми не виступаємо за пряму заборону – ми підтримуємо гуманітарні винятки, і наш кордон має залишатися відкритим для шукачів притулку та дисидентів. Єдність ЄС важлива», - написала прем’єр-міністр.

Called @vonderleyen to discuss tourism ban for Russian citizens. 30% enter EU via Estonian border. We do not advocate for an outright ban - we support humanitarian exceptions and our border has to remain open for asylum seekers, dissidents. EU unity is important.

— Kaja Kallas (@kajakallas) August 25, 2022


Анастасія Гурін, ZN.ua





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