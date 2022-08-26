Війська РФ за ніч дев’ять разів обстріляли Дніпропетровську область — голова ОВА

Під удар потрапили три райони.

Війська РФ за ніч дев’ять разів обстріляли Дніпропетровську область — голова ОВА
© Валентин Резніченко / Telegram

Війська РФ обстріляли Дніпропетровську область. Під ворожий вогонь потрапили три райони - Нікопольський, Синельниківський та Криворізький. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«Дніпропетровщина. 26 серпня. Ніч з дев’ятьма обстрілами», - написав голова ОВА.

За його словами, Нікопольський район окупанти вдарили п’ять разів за ніч, стріляли з «Градів» та важкої артилерії. На щастя, люди не постраждали.

Однак, унаслідок обстрілів у Нікополі пошкоджені близько десяти приватних будинків, школа та санаторій. Також перебита лінія електропередач, близько тисячі жителів міста без електроенергії.

У Марганецьку громаду прилетіли п’ять ворожих снарядів з «Градів», у Червоногригорівську - 10 снарядів з важкої артилерії. За словами голови ОВА, обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Крім того, у Синельниківському районі окупанти ракетами ударили по двох громадах.

«В одній є руйнація на сільгосппідприємстві, в іншій на дорожньому підприємстві, загорівся ангар з технікою. Полум’я вогнеборці уже приборкали», - написав Резніченко.

У Криворізькому районі окупанти били по Зеленодольській та Широківській громадах. Є руйнування. На щастя, обійшлося без постраждалих.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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