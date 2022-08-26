Наразі 60% шкіл в Україні оснащені захисними спорудами – МОН

Найбільш високі показники готовності до початку навчального року в умовах війни – в Києві, на Львівщині та в Чернівецькій області, інформує ZN.ua.

Наразі 60% шкіл в Україні оснащені захисними спорудами – МОН
Нині батьки можуть самі обирати форму навчання, яку вважають більш безпечною і в школі не можуть їм відмовити
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Станом на 25 серпня спецкомісії від МОН перевірили 23,5 тисяч закладів освіти (це 93% від загальної кількості), за результатами огляду можна підсумувати, що на шостому місяці війни певними захисними спорудами оснащені 60% шкіл. Водночас власні, більш міцні споруди цивільного захисту станом на липень, були лише в 11% шкіл. Серпневу статистику щодо укриттів оприлюднив глава відомства Сергій Шкарлет.

До перевірок залучено фахівців ДСНС, структурних підрозділів із питань цивільного захисту, департаментів освіти і науки місцевих військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

Найвищі показники готовності до освітнього процесу у традиційному форматі наразі в місті Київ, Львівській та Чернівецькій областях.


Оксана Коваль, ZN.ua





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