Зради немає — в Міноборони спростували фейк про скасування виплат родинам загиблих захисників

Інформація про скасування виплати 15 млн грн родинам полеглих героїв — фейк. Виплата зберігається на тому самому рівні. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Днями в ЗМІ поширилася інформація про ухвалення Закону, який нібито прибирає такі виплати.

«Це не відповідає дійсності. Уряд ще 28 лютого затвердив рішення, що виплата родинам загиблих захисників України складає 15 млн грн. Це рішення ніхто не скасовує і не збирається скасовувати», — написала Маляр на своїй сторінці в Фейсбук.

За її словами, родини загиблих, які подали необхідний пакет документів, вже отримують передбачені виплати.

Водночас, 25 серпня 2022 року набрав чинності прийнятий Радою Закон України від 29 липня 2022 року № 2489-IX «Про внесення змін до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», яким впорядковується низка моментів щодо одноразових виплат.

Так, відтепер чітко визначено коло осіб, які мають право на одноразову грошову допомогу в разі загибелі військовослужбовця: це батьки, один із подружжя, який не одружився вдруге, діти, які не досягли повноліття, а також утриманці загиблого.

Здійснення доплати одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності або відсотка втрати працездатності тепер здійснюється незалежно від строку, що минув після первинного встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності. Раніше цей термін обмежувався двома роками.

Крім того, питання виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця в період дії воєнного стану відтепер унормоване на законодавчому рівні, а не лише на рівні постанови Кабміну.

Як повідомлялось, з березня українські солдати-строковики на час дії у країні воєнного стану щомісяця отримують додаткові виплати у розмірі 30 тисяч грн, у разі участі у бойових діях з відсічі російської агресії – 100 тисяч грн.