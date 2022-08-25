Україна повернула з території РФ 53 дитини – Верещук

Україні вдалося повернути 53 дитини, що були вивезені на територію Росії. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у ефірі телемарафону .

За її словами, до пошуку ймовірно депортованих росіянами дітей можуть долучатися їх батьки, родичі та знайомі, звернувшись у Мінреінтеграції за гарячою лінією.

"Ми в кожному конкретному випадку дізнаємося інформацію, фіксуємо її, і якщо ми знаходимо дитину на території РФ , ми робимо все, щоб дитину повернути", – наголосила Верещук.

Міністерка зазначила, що таким способом в Україну повернули вже 53 дитини.