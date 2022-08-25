РФ стягнула до кордонів з Україною близько 400 бойових літаків і 360 гелікоптерів

Речник Командування Повітряних Сил розповів, скільки серед них ударних вертольотів, інформує ZN.ua.

РФ стягнула до кордонів з Україною близько 400 бойових літаків і 360 гелікоптерів
Фото ілюстративне
© rossiyanavsegda.r

Російські окупанти розмістили біля кордонів з Україною близько 400 своїх бойових літаків і 360 вертольотів. Про це повідомив повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат під час брифінгу.

Він уточнив, що серед гелікоптерів РФ, що перебувають поблизу нашої держави, більше 150 є ударними. Зокрема, йдеться про Ка-52.

Ігнат додав, що загарбники активно використовують тактичну авіацію, тобто винищувачі, для регулярного патрулювання повітряного простору своєї країни, Білорусі, а також тимчасово окупованих територій України та акваторії Чорного й Азовського морів.

Крім того, росіяни постійно утримують в небі літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50, що підтримують дії іншої авіації ворога, і літаки-ретранслятори Іл-22.


Максим Царук, ZN.ua





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