"Збирай мільйонні донати і витрачай їх разом з окупантом": Червоний Хрест звинуватили у повній бездіяльності
Міжнародний Червоний Хрест має доступ до захопленого росіянами Маріуполя. Його представники видають у місті продукти, проте зовсім не реагують на інші проблеми людей, зокрема доступ до медицини.
"Дивні дива. Міжнародний Червоний Хрест спокійно потрапляє до Маріуполя і видає гуманітарну допомогу в різних частинах міста. При тому, аж ніяк не реагує ані на катастрофічну ситуацію в медицині (мабуть, ми якось інакше розуміємо значення червоного хреста?), ані на вивезення дітей з Маріуполя, ані на арешти та незаконні утримання цивільних при фільтраційних процедурах. Лише годує", - наголошує він.
Андрющенко також зазначає, що ця міжнародна інституція втратила довіру.
"Прекрасна по суті схема - збирай мільйонні донати та витрачай їх разом з окупантом. Маріуполь як ніхто довів повну кризу та колапс цієї міжнародної інституці", - написав радник мера.