"Збирай мільйонні донати і витрачай їх разом з окупантом": Червоний Хрест звинуватили у повній бездіяльності

Міжнародний Червоний Хрест має доступ до захопленого росіянами Маріуполя. Його представники видають у місті продукти, проте зовсім не реагують на інші проблеми людей, зокрема доступ до медицини.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Дивні дива. Міжнародний Червоний Хрест спокійно потрапляє до Маріуполя і видає гуманітарну допомогу в різних частинах міста. При тому, аж ніяк не реагує ані на катастрофічну ситуацію в медицині (мабуть, ми якось інакше розуміємо значення червоного хреста?), ані на вивезення дітей з Маріуполя, ані на арешти та незаконні утримання цивільних при фільтраційних процедурах. Лише годує", - наголошує він.

Андрющенко також зазначає, що ця міжнародна інституція втратила довіру.

"Прекрасна по суті схема - збирай мільйонні донати та витрачай їх разом з окупантом. Маріуполь як ніхто довів повну кризу та колапс цієї міжнародної інституці", - написав радник мера.