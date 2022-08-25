Bloomberg: Кремль хоче змусити європейців протестувати проти санкцій, якими обклали Росію
Не потрібно вгадувати, яку підлість Путін скоїть далі, він про це говорить відверто, інформує
Всі індикатори горять червоним світлом для Європи. Попередження про зимову рецесію звучать дедалі гучніше, спільна валюта падає, а енергетичний ринок вже в режимі кризи. Але європейські уряди досі відстають на три кроки значною мірою тому, що витрачають занадто багато часу на сумніви в очевидних наступних кроках Росії.
Натомість їм варто було б уважніше придивитися до того, що просуває Москва. А це соціальні заворушення, - пише
«Не мовчіть… Росія може почути», - написав Медвєдєв.