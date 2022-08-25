Bloomberg: Кремль хоче змусити європейців протестувати проти санкцій, якими обклали Росію

Не потрібно вгадувати, яку підлість Путін скоїть далі, він про це говорить відверто, інформує ZN.ua.

Bloomberg: Кремль хоче змусити європейців протестувати проти санкцій, якими обклали Росію
© ZN.UA

Всі індикатори горять червоним світлом для Європи. Попередження про зимову рецесію звучать дедалі гучніше, спільна валюта падає, а енергетичний ринок вже в режимі кризи. Але європейські уряди досі відстають на три кроки значною мірою тому, що витрачають занадто багато часу на сумніви в очевидних наступних кроках Росії.

Натомість їм варто було б уважніше придивитися до того, що просуває Москва. А це соціальні заворушення, - пише Bloomberg. Минулого тижня колись ліберальна надія Росії, а тепер один з найбільших «яструбів» у війні проти України, Дмітрій Медвєдєв написав довге повідомлення у своєму Telegram-каналі. В ньому він закликав громадян європейських країн виходити на протести проти «дурних» дій своїх урядів (тобто проти санкцій) і покарати їх (не голосувати за них більше). Медвєдєв стверджував, що жителі Європи нібито хочуть більш тісних відносин з Росією. Але їх нібито обманюють «дурні політики». В цей час Росія теж хоче співпрацювати з народами Європи.

«Не мовчіть… Росія може почути», - написав Медвєдєв.


Лесь Димань, ZN.ua





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