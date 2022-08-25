Міністр оборони Британії розповів, скільки військових Росія втратила в Україні

Це число вже більше ніж у п'ять разів перевищило втрати СРСР під час бойових дій в Афганістані, інформує ZN.ua.

Протягом шести місяців ведення повномасштабної війни проти України російська армія втратила більше 80 тисяч військових. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у ефірі BBC Radio 4 із посиланням на дані розвідки, пише The Guardian.

Він уточнив, що це число включає загиблих і поранених солдатів РФ, а також дезертирів.

«Ми погоджуємося з такою оцінкою російських втрат – якщо об?єднати загибель, поранення, дезертирство – понад 80 тисяч з їхніх збройних сил. Це 80 тисяч за шість місяців у порівнянні з 15 тисяч осіб, які вони втратили за десять років в Афганістані», – заявив Воллес.

За словами голови Міноборони, держава-агресор наразі перебуває в «дуже крихкому становищі», а прогрес її військ тепер можна вимірювати «в метрах на тиждень, а не в милях».


Максим Царук, ZN.ua





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