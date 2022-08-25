Міністр оборони Британії розповів, скільки військових Росія втратила в Україні

Протягом шести місяців ведення повномасштабної війни проти України російська армія втратила більше 80 тисяч військових. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у ефірі BBC Radio 4 із посиланням на дані розвідки, пише The Guardian .

Він уточнив, що це число включає загиблих і поранених солдатів РФ , а також дезертирів.

«Ми погоджуємося з такою оцінкою російських втрат – якщо об?єднати загибель, поранення, дезертирство – понад 80 тисяч з їхніх збройних сил. Це 80 тисяч за шість місяців у порівнянні з 15 тисяч осіб, які вони втратили за десять років в Афганістані», – заявив Воллес.

За словами голови Міноборони, держава-агресор наразі перебуває в «дуже крихкому становищі», а прогрес її військ тепер можна вимірювати «в метрах на тиждень, а не в милях».