Росія уже використала усі козирі — Подоляк

Росія використала у війні з Україною уже всі козирі, тому міжнародній спільноті не варто більше боятися «розлютити ведмедя», вважає радник голови офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, політика Кремля базується на постійному «підвищенні ставок».

«Багато хто ще побоюється «розлютити»… ведмедя. Але все, що могла показати Росія, крім зброї масового ураження, показано. Всі козирі використані. Все інше – пропаганда», - написав він у Twitterю

Він закликав світ не боятися Росії та посилювати допомогу Україні.