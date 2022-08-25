Удар окупантів по залізничній станції під Дніпром: страшні подробиці та нові фото руйнувань

У День Незалежності України, 24 серпня, окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції у селищі Чаплине на Дніпропетровщині. Одна із ракет влучила до приватного будинку, загинув 11-річний хлопчик.

Про це повідомляє Telegram-канал "Суспільне Дніпро", інформує Апостроф .

Після влучення ракети будинок обвалився. Під завалами опинилися жінка із двома синами. Батьку вдалося витягнути дружину та старшого сина, а молодший хлопчик загинув.

Нагадаємо, станом на пізній вечір 24 серпня, кількість загиблих від російських ракет у Чаплиному зросла до 22 осіб, ще 50 людей постраждали. Росія атакувала населений пункт кілька разів, спочатку були "прильоти" до будинків та господарських споруд, спалахнули пожежі.