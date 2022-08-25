ЗСУ відбили атаки окупантів на трьох напрямках: зведення Генштабу на ранок 25 серпня

Йде вже 183-тя доба повномасштабної війни з російськими окупантами. На ранок четверга, 25 серпня, противник атакував ЗСУ на Словянському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, але був відбитий, інформує Апостроф.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

На Слов'янському напрямку під ураження ствольного та реактивної артилерії потрапили райони населених пунктів Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка та Бражківка. Ворог здійснював штурми в напрямку Пасіка - Долина, успіху не мав, відступив.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли з танків, ствольної артилерії та МЛРС поблизу Спірного, Івано-Дар'ївки, Званівки, Серебрянки та Сіверська.

На Бахмутському напрямку ворог атакував райони населених пунктів Бахмут, Соледар, Весела Долина, Майорськ, Шуми, Зайцеве, Білогорівка, Кодема та Яковлівка. Ворог використовував літаки для ударів поблизу Соледара та Зайцеве. Воно безуспішно намагалося вести наступ у напрямку Травневе - Кодема.

На Авдіївському напрямку ворог завдав вогневих збитків по районам Покровська, Нетайлове, Первомайське, Орлівка, Водяне, Новобахмутівка, Шуми, Нью-Йорка. Ворожі літаки експлуатували поблизу Мар'їнки, Краснохорівки та Невельського. Ворог намагався розпочати наступ у напрямку Піска – Первомайське, але безуспішно і відступив.


Ігор Тимофєєв, Апостроф





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